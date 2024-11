Obitelji pomaže u plasteniku, pjeva od ranog djetinjstva i glazba joj je život! Anđela Tadić nada se prolasku dalje u 'Superstaru'

Glazba je njezin život od djetinjstva i sve snage, kaže, želi usmjeriti prema njoj. "Bavim se glazbom već neko vrijeme nastupajući na festivalima, ali u zadnjih par godina svela sam svoj glazbeni rad na akustične svirke i autorski rad. Prije nekoliko dana izašla je moja nova pjesma 'Zaboravi' i posebno me raduje čuti koliko ju ljudi već vole. U četvrtom razredu osnovne škole imali smo priredbu i mali koncert gdje je svatko po svom izboru mogao izvesti neku pjesmu, za mene je to bila 'Rolling In the Deep' od Adele - i tada je sve počelo", zaključila je Anđela.

Hoće li Anđela izboriti emisije uživo? Ne propustite doznati imena 10 finalista koja idu u emisije uživo! Recall faza 'Superstara' stiže u subotu i nedjelju od 20.15 sati na RTL-u.