Obožava MMA i bavi se borilačkim vještinama, a sada stiže u 'Superstar'! David se prijavio u show nakon smrti voljenog djeda: 'Bio je moje sidro u životu!'

Moja očekivanja od showa su upoznati dobre ljude, zabaviti se te donijeti energiju i emociju na pozornicu", jasan je dvadesetčetverogodišnji David.

Mladi Splićanin odlučio se prijaviti u show nakon smrti voljenog djeda i saznanja da je i on pjevao u mladosti, što ga je potaknulo da vlastiti talent pokaže i drugima. Moj djed je bio moje sidro u životu kada god mi je nešto trebalo uvijek je bio tu uz mene bilo to djelima ili savjetom. On je moj najveći uzor i nadam se biti barem upola čovjek kakav je on bio", emotivno priznaje.

Roditelji su podržali njegovu odluku za prijavu u show, a ističe kako su njegov najbolji prijatelj i kolegica s posla uvijek tu za njega i prava su mu podrška.