'Od jedne Disney princeze do rock 'n' roll cure!' Katarina Car pokazala kako joj svi žanrovi odlično leže!

Kandidatkinja Katarina Car u drugoj 'Superstar' emisiji uživo izvela je pjesmu 'The pretender' Foo fightersa, a s obzirom na to da je tema emisije bila 'Pjesma na dar', ona je svoju izvedbu posvetila mami koja je bez obzira na sve uvijek uz nju.

''Nisam znala da si ti rock 'n' roll djevojka, hvala ti što si nam to otkrila. Prošli put sam ti rekla kako te doživljavam kao da se igraš kroz crtane likove, a sada imam osjećaj da si nam pokazala nešto što si zbilja ti, a opet imam osjećaj da sve te stvari zajedno čine tebe i bilo bi najlakše kad bi sve te stvari u isto vrijeme mogla raditi. Stvarno je ovo danas bilo potpuno neočekivano i te rašpe na vokalu i ta snaga, sugestivnost – baš si me iznenadila i oduševila na sve najpozitivnije načine. Jako sam sretna što imamo rock 'n' roll curu tu kod nas. Od jedne Disney princeze do rock 'n' roll cure, a sve to s tijarom - sasvim jedna dobra kombinacija'', komentirala je oduševljeno Nika Turković Katarinin nastup, a Tonči Huljić je priznao kako ga je posebno dojmio početak izvedbe.