Od 'Zvjezdica' do 'Superstara', Lana Mandarić rođena je za scenu: 'Ja sam samo jedna cura iz kvarta koja uživa u glazbi cijeli svoj život'

Ova mlada, svestrana glazbenica i studentica psihologije žiri 'Superstara' je potpuno oduševila svojom emocijom i snažnim vokalom, a predstavila im se pjesmom 'I See Red' grupe Everybody Loves An Outlaw.

Lana već razmišlja i o snimanju dueta, i to s kandidatima 'Superstara', Švicarcem Lukom Veljkovićem i Zadraninom Ivanom Vidovićem: ''Trenutno smo konkurencija, ali uvjerena sam da ćemo nakon Superstara ostati dobri prijatelji!''Pobjednik Superstara bi trebala biti autentična osoba, talentirana i iskrena u onome što radi. Teško je govoriti o tome što me čini jedinstvenom. Radije volim čuti od drugih osoba kako me doživljavaju. Ja sam samo jedna cura iz zagrebačkog kvarta koja uživa u glazbi cijeli svoj život, i sretna sam što sam dobila priliku pokazati to što nosim u sebi'', zaključuje ova talentirana djevojka.

A dok gledatelji ne doznaju koju je pjesmu Lana odabrala za recall i hoće li sa sobom ponovno povesti Nicholasa, nove audicije i novi kandidati na rasporedu su već ove subote od 20.15 sati na RTL-u u glazbenom showu 'Superstar'. Cijele epizode dostupne su i na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.