Odijelo staro 55 godina, Cocina amajlija i suze nakon izvedbe! Petar se čuo s pjevačevom udovicom: 'Janja je plakala kao kišna godina'

Šegedin je i dalje pod dojmom svoje emotivne izvedbe, ali i činjenice da je prošao u finale 'Superstara'. "Bilo je jako emotivno pjevati tu pjesmu jer je Vinko Coce bio moj kum, bio sam jako ponosan kako sam tu pjesmu otpjevao i prenio emociju i ljubav na publiku i na širu masu", otkrio je Petar. Posebno je dirljiva činjenica da je Petar nosio Cocino odijelo staro više od 50 godina. "Odijelo je staro 55 godina. Želim zahvaliti njegovoj obitelji - bratu Duji i supruzi Janji, njegovoj ženi, što su mi odijelo dali na čuvanje. Ogromna je to odgovornost i ponosan sam što sam odijelo nosio, hvala im puno na tome", emotivan je Korčulanin.

Vinka Cocu Petar poznaje od djetinjstva, no veličine svog kuma postao je svjestan tek kad je veliki glazbenik preminuo. "Znao sam da je veliki pjevač izvanrednog vokala, koji može pjevati baš sve što želi, ali da... Sad sam tek svjestan koliko je dobar bio, kakva je veličina od čovjeka bio, ali i ostao nama u mislima". Kontaktirala je Petra nakon nastupa i udovica Vinka Coce. "Čuo sam se s Janjom, rekla mi je da je plakala kao kišna godina. Dala mi je prije nastupa i Vinkovu amajliju, to sam nosio i to mi je donijelo sreću na nastupu. Ona je jako zadovoljna mojim nastupom", priča Petar.

