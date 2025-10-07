Novosti
Superstar

Oproštaj od legende! Benjamin iz 'Superstara' emotivno se oprostio od Halida Bešlića: 'Hvala ti za sve pjesme koje su obilježile naše živote'

Benjamin Hasanić koji sudjelovao u 'Superstaru' na Instagramu se emotivno oprosti od Halida Bešlića

RTL.hr
07.10.2025 14:44

Benjamin je na audiciji ovog glazbenog spektakla izveo upravo Halidovu pjesmu 'Miljacka' i oduševio žiri i gledatelje diljem regije. "Hvala ti za sve pjesme koje su obilježile naše živote. Tvoj glas i pjesme će zauvijek ostati među nama", poručio je Benjamin u opisu objave.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Podsjetimo, Halid Bešlić preminuo je danas oko 13 sati, u tišini sarajevske bolnice. Rođen 20. studenog 1953. u selu Knežina, Bešlić je bio više od pjevača bio je glas Bosne i Hercegovine, izvor i melankolije i nade. Karijeru je započeo krajem 70-ih, a od početaka je nosio težinu i ljepotu ljudskih emocija kroz pjesme poput 'Vraćam se majci u Bosnu', 'Prvi poljubac' i 'Miljacka'. U svojim posljednjim mjesecima borio se s ozbiljnim zdravstvenim problemima.

Inače, Benjamin se, nakon što je diplomirao glazbenu teoriju i pedagogiju, zaposlio u osnovnoj glazbenoj školi 'Ivan fra Franko Jukić' i u gimnaziji Stjepana Radića. "Kako je vrijeme društvenih mreža, TikToka i slično, nastojim mnoge fore i fazone umjereno koristiti, što se njima sviđa, a oni navode da sam vrlo pravedan, smiješan i simpatičan profesor i to mi odgovara", rekao je Benjamin.

