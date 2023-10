Lučijano Šečić - Kralj

Hana Grubić - Welcome To The Jungle

Bruno Barišić - Još sanjam da smo zajedno

Mateo Resvan - It's All Coming Back to Me Now

Nataša Đurić - Je veux

Marino Jakobić - Ti si želja mog života

Lana Hlaban - Jolene

Valentina Patrun - The Great Pretender

Ema Duric - Žute dunje

Goran Tomić - Let Her Go

