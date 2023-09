Osvojio žiri karizmom, ali ne i pjevanjem: 'Zbog toga me još nitko nije maltretirao'

Mauro Hrast je stigao s otoka Krka. "Da li ona za tebe nosi neku posebnu poruku pošto za mene nosi? Da li si ti ikada doživio neki bullying? Mislim, mi svi jesmo ovdje", rekla je Severina.

"Da, ok, bilo ga je. Uvijek u školi ima nekih zadirkivanja. Ma nije to bilo zbog toga što jesam. Inače sam biseksualac tako da. Zbog toga me još nitko nije maltretirao", rekao je Mauro.

"Nemaju problema ljudi s time ako pojme da si dobar čovjek", dodao je. Izveo je "Take Me to Church" od Hoziera.

"Dragi Mauro, ovo je tebi možda bilo malo visoko", rekla je Severina nakon Maurove izvedbe. "Nije ti malo visoko nego sigurno visoko", nadovezao se Filip Miletić.

"Bilo je sirovo. Ne radi se o emociji, radi se o svemu pomalo. Ako voliš pjevati, pjevaj, ali nije baš za 'Superstar'", komentirao je Tonči Huljić. Severina je pohvalila Maura za hrabrost.

Mauro nije prošao dalje.

