Otkrivamo datum: 'Superstar' se vraća u subotu od 20.15 sati na RTL-u!

Druga sezona 'Superstara' donosi nova uzbuđenja, velike talente i žiri koji je spreman svojim stručnim savjetima i vodstvom pomoći u ostvarenju glazbenih snova kandidata koji će tijekom natjecanja pokazati da posjeduje 'ono nešto'. Što je to? Odgovoriti na to pitanje nije uvijek lako, no član žirija 'Superstara' i glasoviti producent Filip Miletić ima svoje objašnjenje. "Pjevanje mi nije dovoljno! Za mene pobjednik sezone mora kao umjetnik donijeti dio svemira i spustiti ga na zemlju, podijeliti to s nama", tvrdi Miletić.