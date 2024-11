Ovi kandidati 'Superstara' osvojili su platinastu kartu: 'Čestitam ti na svemu'

Prvu platinastu kartu udijelio je upravo Huljić, poručivši Filipu: 'Sad ćeš ti vidjet' što je kićenje'! "Sjajan si, imaš staru dušu, lijepo mi je vidjeti da netko tako mlad to njeguje. Samo ti nama dođi", komentirala je i Nika. "Čestitam ti na svemu, baš si nas razveselio", dodala je Severina. "Ti si cijeli paket, uživamo, svaka čast", zaključio je Filip.

Marko Stanković stigao je pred žiri iz Ljubljane, gdje proteklih godina živi i radi. Glazbom se bavi niz godina, svira s bendom i promovira autorsku glazbu. "Glazbenik sam već 15 godina, sve u mom životu je tome podređeno, hobiji su fitness, nogomet, to je to", otkrio je o sebi.

Treću platinastu kartu je dodijelila Severina. Benjamin Hasanić iz Maglaja oduvijek voli pjevati. "Uvijek sam volio pjevati, od osnovne škole sviram klavir. Upisao sam Muzičku akademiju, od osnovne znam da će to biti moj poziv. Uvijek sam bio sramežljiv i prije par godina se sigurno ne bih prijavio u 'Superstar'. Prijatelji su mi u tome dosta pomogli", ispričao je Benjamin.

Ema Bubić je dobila posljednju platinastu kartu, a za svoje pjevanje kaže: Mislim da sam taman - ni preloša, ni predobra." Emu je tata prijavio u Superstar, a na audiciji otpjevala je 'WHat Was I Made For' od Billie Eilish.