Pekarica Marija je oduševila žiri i prošla dalje s četiri 'da': 'Pjevaš maestralno, baš super'

Žiriju se Marija predstavila pjesmom 'Hopelessly Devoted To You' Olivije Newton-John. "Pjevaš, emitiraš energiju i izgledaš kao da si Disney junak", komentirao je Filip. "Da sam producent grandioznog crtanog filma, ti bi bila moj prvi izbor. Od srca ti to želim", dodao je Miletić. "Ušla si kao zlatokosa princeza, hvala ti što si došla i ispunila ovaj prostor", dodala je Severina. "Pjevaš maestralno, baš super", zaključila je Nika. Dobila je četiri 'da' i tako prošla u recall.

Dupla doza glazbe i sjajne zabave očekuje vas i idućeg vikenda na RTL-u! Ne propustite 'Superstar' u subotu i nedjelju od 20.15 sati. Epizoda je dostupna i na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.