Perspektivni mladi političar Filip iz Bruxellesa stiže u 'Superstaru': 'Nedostaje mi ona posebna hrvatska toplina'

Dvadesetsedmogodišnji Filip Karan, porijeklom iz Varaždina, na audiciju će stići iz Belgije. 2015. godine prijavio se u RTL-ov glazbeni show X Factor Adria, ali na kraju je odustao od nastupa: "Imao sam manje samopouzdanja i bilo me strah da ću se osramotiti. To se promijenilo ove godine, neki unutarnji glas mi je rekao da se moram odvažiti i prijaviti i to sam napokon napravio."