Petar Šegedin emotivan pred finale! 'Nastup u odijelu Vinka Coce bio mi je najposebniji u životu, znam da me gleda odozgo...'

U prvoj fazi natjecanja pjevao je pjesmu koja mu je mnogo značila, a to je 'Ključ života' Olivera Dragojevića. "Ta pjesma me obilježila kroz djetinjstvo i kada su bili teški trenuci u mojem životu uvijek bih slušao tu pjesmu i uvijek bi mi nekako bilo lakše", rekao je.

"Nisam znao da će me toliko ljudi podržati. Iz male sam sredine, nisam iz velikog grada, živim na otoku od 16 tisuća ljudi. Nakon druge live emisije primijetio sam da me ljudi prepoznaju jer su se slikali samnom, čestitali mi i slično. Osjećaj je super. No, ja samo želim biti običan čovjek od krvi i mesa. Ne želim biti ništa specijalno", naglasio je Petar i dodao:

"U polufinalu pjevao sam pjesmu svoga kuma i to mi je bio najposebniji nastup u životu. To će mi uvijek ostati u sjećanju i njemu gore jer vjerojatno sada gleda. On je imao duševni utjecaj na mene jer nisam ja njega baš toliko dobro poznavao da mogu govoriti opširno o njemu. No, glazbeno je imao definitivno najveći utjecaj na mene", zaključio je.

