Tonči Huljić za RTL.hr o novom članu tima - Petru Šegedinu: 'On je taj!'

Petar Šegedin - Pijero ostvario je prvu suradnju s Tončijem Huljićem nakon 'Superstara', a Tonči Huljić je za RTL.hr otkrio što je to posebno u Pijeru te kako se zove njihova prva zajednička pjesma.

Već je na audiciji Tonči Huljić Šegedinu ponudio suradnju, a sada je to i ostvario. Također, otkrio je odakle nadimak Pijero. ''Nakon 'Superstara' osobno sam najveći interes imao kod Pijera. Pijero je njegov nadimak od djetinjstva koji je praktično koristiti umjesto imena i prezimena'', objasnio je Tonči.

Pjesma se zove 'Da me malo srića takne', a premijera pjesme se očekuje ovih dana. ''Ovo je stvarno lijepi ležeran dalmatinski zvuk 70-tih godina'', opisao je Tonči pjesmu te dodao kako je Pijero idealan za nju jer je mlad, a opet zreo. ''Kako je on sam po sebi mlad čovjek, ima samo 18 godina, ali je zreo kao da je proživio deset života pa je vjerodostojan da pjeva pjesme ovog tipa. Ja nemam izvođača za kojega bih pisao takve pjesme, on je taj'', rekao je Tonči.