Petar Šegedin za RTL.hr o suradnji s Tončijem Huljićem: 'I privatno i poslovno je fantastičan čovjek'

"Nakon recalla, Tonči mi je dao svoj broj, a čuli smo se nakon finala 'Superstara'. Rekao mi je kako ima jednu pjesmu za mene. Zamolio sam ga da mi je pošalje, a kada sam je čuo, shvatio sam kako je pjesma fantastična. Odmah mi se svidjela, Tonči je napravio fantastičan posao, prezadovoljan sam", rekao je Petar. Pjesma izlazi za nekoliko dana, spot je već snimljen, a Petar je vrlo samouvjeren te se nada kako će ona doprijeti do publike.

Petar Šegedin novi je izvođač Tončija Huljića ! Petra je upoznao u showu ' Superstar ' , a estradnog stručnjaka oduševio je već na audiciji. Ponudio mu je sudjelovanje u sastavu Madre Badessa, no čini se kako Tonči za mladog Petra, koji će sada nastupati pod umjetničkim imenom Pijero, ima drugačije planove. Petar je za RTL.hr ispričao kako je došlo do suradnje s jednim od najpoznatijih lica na regionalnoj estradnoj sceni.

"Ovih 11 godina otkako pjevam, mislim da su sada moji najbolji dani po pitanju moje karijere", rekao je Petar, koji je od Tončija naučio kako biti originalan i dodao kako je on i privatno i poslovno fantastičan čovjek.

"U školi su me uvijek zvali Pijero, ali zapravo je presudila činjenica da je to pjesma skladatelja i pjevača Ivice Percela - Stari Pijer, koju obožavam. Ja sam dodao još jedno slovo, a to se svidjelo i Tončiju", rekao je.

Zahvalan je zbog sudjelovanja u glazbenom megaspektaklu 'Superstar' otvorila su mu se brojna vrata, a to je svakako i suradnja s obitelji Huljić.

"Superstar je otvorio put za to", naglasio je Petar.

S nekoliko kandidata sprijateljio se u showu, a kaže kako je sada često u kontaktu s Ivanom Vidovićem zvanim Eyevan.

