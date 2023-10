Petar Šegedin za RTL.hr o Tončijevoj ponudi: 'Nadam se da će se to i ostvariti'

Na nastupu u 'Superstaru' dobio si ponudu Tončija Huljića da dođeš u njegov bend Madre Badessu. Što misliš o tome, vidiš li se kao dio njegovog benda?

Ja se nadam da će se to i ostvariti, nastup na 'Superstaru' je bio jako dobar, zadovoljan sam s izborom pjesme i načinom izvedbe.

Kakve su bile reakcije obitelji i prijatelja nakon tvog nastupa u 'Superstaru'? Kakva su njihova očekivana za dalje?

Reakcija roditelja i prijatelja je bila jako pozitivna, majka, otac i rođak su bili jako ponosni na mene, njihova su očekivanja da ću i dalje jako dobro pjevati i da ću imati dobar rezultat.

Mnogim gledateljima RTL-a si favorit od svih dosadašnjih kandidata. Kako to komentiraš, laska li ti to?

To do sada nisam ni primijetio, naravno da mi laska i da sam uspio prenijeti svoju emociju na publiku i da im se to sviđa.

Tata ti je napisao skoro sve pjesme, a sam si napisao dvije od kojih druga izlazi ove godine. Planiraš li u drugom krugu izvesti svoju ili tatinu pjesmu?

Ja sam napisao već dvije pjesme, druga je već izašla, a treća izlazi ove godine, razmišljao sam o tome možda ako prođem neki sljedeći put.

Rekao si da prenosiš pjesmu kroz Marco Polo festival. Na koji način sudjeluješ u njemu?

Na Marco Polo festivalu sudjelujem od svoje 8 godine što moj život puni za 10 godina karijere, direktor festivala je moj otac Ivan Šegedin koji mi daje dosta savjeta kako bih još bolje poboljšao svoje vokalne sposobnosti.

Imaš 18 godina. Kakvi su tvoji životni planovi za dalje, fakultet?

Moji životni planovi za dalje su da završim Glazbenu akademiju. Naravno, i da se bavim glazbom ostatkom moga života.

Što radiš kada ne pjevaš? Kako izgleda tvoj život na Korčuli u sezoni i kada nije sezona?

Kada ne pjevam, volim ići na more, zimi kod kuće sa svojim ocem u mom glazbenom studiju radim aranžmane i to me čini sretnijim.

Dosadašnje epizode 'Superstara' pogledajte platformi Voyo!