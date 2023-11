Petar za RTL.hr o odlasku s Korčule zbog glazbe i obožavateljicama: 'Šalju poruke da se upoznamo'

icon-close

Petar Šegedin za RTL.hr je otkrio kakvi su njegovi dojmovi o prvoj emisiji uživo 'Superstara', s kime se od natjecatelja najviše zbližio i bi li mogao zbog glazbe odreći se života na Korčuli. Kakvi su tvoji dojmovi nakon prve emisije uživo? Moji dojmovi nakon prve emisije uživo su jako dobri, fantastični. Jako sam zadovoljan. Bilo je jako uzbudljivo. Napravili smo, ja se nadam, jako dobar show. Publika je bila prezadovoljna, koliko sam uspio vidjeti. Jako pozitivne poruke dobivam u inbox i na društvenim mrežama. Sad se pripremamo za drugi live i nadam se da će biti i još bolji. Čiji komentar iz žirija te je najviše razveselio? Koliko ti znače Filipove riječi da spajaš ljude? Hoćeš li razmisliti o Melodijama Jadrana kako ti je Tonči sugerirao? Pa definitivno me Filipov komentar, možda čak i najviše razveselio. I Filip i Tonči. Ajmo reći, i da je od Tončija bio jako dobar komentar. Tu su negdje, ali možda me posebno pogodio ovaj komentar od Filipa koji mi je rekao da spajam ljude. To mu nikad neću zaboraviti i na tome mu jako puno hvala i to mi stvarno puno znači. Mislim, svi komentari bili su relativno pozitivni, ali ta dva komentara bih možda izdvojio od svih. A Tonči mi je rekao da sljedeće, 2024. godine dolazim na Melodije Jadrana i tako da je to jedan veliki poduhvat koji definitivno želim i želim si to priuštiti.

icon-expand Petar Šegedin, Superstar FOTO: RTL

Tko te je bodrio u publici tijekom live emisije? Jesu li došli tvoji roditelji za koje si rekao da ti jako nedostaju dok si u Zagrebu? Bodrili su me moji prijatelji i moj rođak. Nažalost, moji roditelji nisu bili u mogućnosti prisustvovati na liveu, ali nadam se, mislim da čak neće doći ni na drugu emisiju uživo, ali na treću, ako prođem, mislim da bi trebali doći u Zagreb jer imaju dosta obveza na otoku i definitivno mi roditelji nedostaju i cijela obitelj koja je dolje koju nisam vidio, evo skoro već možda čak mjesec dana, malo manje. Odlične su reakcije na društvenim mrežama na tvoj nastup. Imaš mnogo navijača. Je li te to iznenadilo? Koliko te veseli? Definitivno su reakcije navijača na društvenim mrežama jako pozitivne. Iznenadilo me jer nisam baš očekivao da ću toliko ljudi imati za sebe. I drago mi je što nemam puno negativnih komentara nego relativno su svi komentari jako dobri i pozitivni i to me čini jako sretnim. Nadam se da ću u drugoj emisiji uživo pokazati jedan level up s jednom bržom pjesmom koja će ljude i definitivno cijelu Hrvatsku dignuti na noge. I nadam se da će im se svidjeti moja izvedba. Dobivaš li poruke podrške? Javljaju li ti se obožavateljice? Naravno da dobivam poruke podrške i to mi je jako drago. Hvala svima. Javljaju mi se i obožavateljice. Šalju poruke za piće, da se upoznamo i tako. Čak neki ljudi traže i slike što je prije showa bilo nezamislivo da će me tako nešto pitati. Osjećam se malo bitnije što mi je jako simpa. S kime si se od natjecatelja najviše zbližio? Tko ti je cimer? Cimer mi je do prve emisije uživo bio David Amaro koji je ispao, a sad mi je Ivan Vidović iz Zadra. Moj Dalmatinac dragi, prijatelj. Mislim, sa svima sam se zbližio, ali možda bih mogao Ivana izdvojiti jer njega znam od prvog kruga i još smo se više zbližili na recallu. I sad smo cimeri i razgovaramo i dajemo jedno drugome savjete i baš smo si super.

Kako se zabavljaš između proba s drugim natjecateljima? Kad su probe, zabavljamo se uz gitaru. Ivan uvijek donese gitaru na probe i uvijek sviramo, zezamo se, slušamo muziku. Ponekad čak i zajedno pogledamo film što mi je super. Odemo popiti piće negdje, prošećemo i družimo se svi zajedno. Bi li mogao zbog glazbene karijere izbivati većinu vremena s Korčule? Pa da, to mi je i Severina rekla da bih zbog glazbene karijere mogao većinu vremena izbivati s Korčule. Mislim, to mi je vjerojatno čak i jasno, ali uvijek bih praktički volio biti na Korčuli i da mi je tu život. Vidjet ćemo gdje će me putevi jednog dana povesti, ali naravno da bih volio da imam neku glazbenu karijeru. Tko to ne bi volio od početnika u glazbi? Bio bih jako sretan kad bi se to ostvarilo.