Petra je imala veliku tremu, a djevojka joj je najveća podrška: 'Moja draga je ovdje samnom'

Petra je izvela 'You Know I'm No Good' Amy Winehouse. "Bila si točna, u intonaciji, za nekog tko nikad nije pjevao...", komentirala je Severina. "Zanima me koja si ti prava, jedna si kada pričaš, a druga kada pjevaš. To je druga osoba. Ne znam koja je prava strana, no potencijala imaš", zaključio je Tonči. Teška srca joj je Filip dao ne, a s njim se složila i Nika. Petra nije prošla dalje, no sretna je zbog iskustva kroz koje je prošla u 'Superstaru'.

Druga sezona 'Superstara'donosi niz sjajnih kandidata, dobre zabave i odlične atmosfere - subotom od 20.15 sati na RTL-u. 'Superstar' možete gledati i na platformi Voyo!