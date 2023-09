Pleše, pjeva, zavodi! Kandidat 'Superstara' Luka za RTL.hr: 'Cilj mi je šokirati Hrvatsku'

Ako je netko u epizodi 'Superstara' oduševio žiri, onda je to definitivno Luka Veljković (20)! On pjeva, pleše, skače, zavodi... Pred žirijem je pokazao baš sve adute, a nitko od njih nije skidao osmijeh s lica. S Lukom smo popričali o nastupu i njegovim daljnjim očekivanjima.

"Pred žirijem mi je bila velika trema, ali čim sam ušao, bili su mi kao prijatelji. U glavi mi je sve bilo prazno, baš sam pravi Bosanac", našalio se i dodao kako je žiri, pored svega, pohvalio i njegove obrve!

Žiri ga je zamolio da otpjeva i neku domaću pjesmu, a on se odlučio za 'Sve još miriše na nju' od Parnog valjka.

"Valjda je bilo dobro, valjda im se svidjelo", naglasio je ovaj obožavatelj stranih nota koji je svojim nastupom želio šokirati Hrvatsku. A to mu je i uspjelo!

"Svima je uvijek bilo normalno da ja pjevam, no nitko to nije mislio da ću ja to raditi cijeli život. Shvatili su to tek kada sam napunio 12, 13 godina i počeo sam se educirati i ići na showove", rekao je entuzijastično.

Nada se finalu, a sretan je i što ide dalje u recall.

Evo što bi poručio svima:

"Boli te ona stvar što god tko rekao. Ti si ti i uspjet ćeš do finala", zaključio je.

