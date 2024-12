U drugoj 'Superstar' emisiji uživo ispali su Bojan i Luka: 'Hvala publici i žiriju – predivno iskustvo'

23:25 Bojan i Luka dobili su najmanje glasova publike. S obzirom na to da je žiri, već prve emisije uživo, dao svoj glas za spas Marku, ovaj put nemaju mogućnost nikoga spasiti pa je tako veličanstvena desetroka postala veličanstvena osmorka.

22:40 Posljednja kandidatkinja u ovoj drugoj 'Superstar' emisiji uživo bila je Katarina Car , a odlučila se za pjesmu 'The pretender' Foo fightersa. Katarina je pjesmu posvetila svojoj mami koja je uvijek uz nju, a priznala je kako se osjeća moćno pjevajući ovu pjesmu.

22:25 Nakon Hanana sljedeći je nastupio Nikola Batinović pjesmom 'Skin' pjevača Rag 'n' bone man. ''Pjesma mi je predivna, od melodije do teksta i njegove težine. Posvetio bih je svom djedu jer me puno toga naučio o životu, a najviše o životnim vrijednostima'', objasnio je Nikola.

22:05 Hanan Velić izabrao je pjesmu 'Clocks' grupe Coldplay, a upravo je to prva pjesma koju mu je mama pustila. ''Pjesmu posvećujem svim mladim ljudima'', otkrio je Hanan.

''Posvećujem mu pjesmu jer me riječi asociraju na njega i ne želim da naša ljubav nikad prestane – on je moja posljednja i prva ljubav'', objasnila je Karla, a pjesma se posebno svidjela Severini.

''Želim da tvoja ljubav s dečkom traje do kraja života, želim vjerovati da postoje takve ljubavi'', komentirala je Severina. Nika je pak otkrila kako joj je ova verzija pjesmo, nakon originala, najdraža. ''Sve što dotakneš pretvoriš u šljokice, kao ove s haljine'', rekla je Nika, a Tončiju su se posebno svidjele Karline improvizacije. ''Imala si maestralna mjesta u kojima si improvizirala. Ovu si pjesmu uvela u 21. stoljeće'', zaključio je Tonči.

21:40 Marko Stanković je u drugoj 'Superstar' emisiji uživo predstavio pjesmom 'You shook me all night long', grupe AC/DC. ''Ti si potpuno opravdao povjerenje što si prošlu emisiju dobio naš glas za spas - danas je svima jasno zašto smo povukli taj potez. Ti si showman i imaš prirodan pokret, također imaš glas i talent'', komentirao je Tonči, a svoje oduševljenje nije krila niti Severina.