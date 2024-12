Ekskluzivno u 'Superstaru': Premijera Severinine nove pjesme!

Marko je za drugu pjesmu odabrao 'Let Me Entertain You' Robbieja Williamsa.

"Kako bi rekao Filip: 'Ovome služi glazba'. Mi nekada zaboravljamo da je pjevanje više od koliko tko može držati ton i ravnamo se s velikim pjevačima", istaknula je Nika. "To je meni to. Ovo mi je bio najdraži nastup od početka liveova", dodala je.

"Ja sam ti kad je bio prvi live rekla da se osjećam kao da sam na tvom koncertu, a to ti svaki put napraviš. To je najveća stvar koju izvođač može napraviti", komentirala je Nika.

"Kupuješ me na skupe poene, Celine Dion je moja najdraža žena na svijetu i svaka pjesma mi je teška. Mislim da si ovo odradila dostojno Celine Dion. Unijela si se u to na jedan drugačiji način u odnosu na prošli put", rekla je Nika.

Karla je izvela pjesmu 'It's All Coming Back to me Now' od Celine Dion.

Prva u finalu 'Superstara' nastupa Karla Miklaužić.

"Kad nemaš, više grizeš", rekla je Severina.

"Apelirao sam na naše kandidate da ovo natjecanje ne doživljavaju kao biti ili ne biti", rekao je Filip Miletić.

Antonija je pitala žiri je li 50.000 eura za početak glazbene karijere.