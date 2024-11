Posljednja prilika za prolazak u recall! U 'Superstar' stiže i sjajna orguljašica: 'Zbog glazbe sam ostavila sve iza sebe'

Severina, Tonči Huljić, Filip Miletić i Nika Turković još će večeras odlučivati o prolasku kandidata u recall. Među brojnim sjajnim kandidatima našla se i orguljašica Ivana Kopecki. Ivana dolazi iz Slavonskog Broda i, kaže, živi za glazbu te se u 'Superstar' dulje vrijeme željela prijaviti. "Čekala sam samo pravi trenutak, oduvijek pjevam i to mi je bila baš velika želja", otkrila je Ivana.

Glazbom se, kaže, bavi od djetinjstva. "Otkako sam progovorila, tako sam i propjevala te su me vrlo brzo upisali u glazbenu školu i na satove klavira. U sklopu klasične glazbe s instrumentom i u sklopu različitih zborova nastupam, a tijekom osnovne i srednje škole nastupala sam svirajući klavir", dodaje ova talentirana djevojka. Glazba je njezin život i poziv te trenutno radi kao učiteljica glazbe u jednoj osnovnoj školi. "Volim i jezike, zanima me nutricionizam te fitness", dodaje.

Zbog glazbe, Ivana je preselila u Sloveniju kako bi se obrazovala. Bio je to jedan od najhrabrijih trenutaka u njezinom životu. "Definitivno je to odlazak u inozemstvo, u Sloveniju, kada sam ostavila sve iza sebe i otišla iz malog grada u drugu državu. Tad se sve promijenilo i morala sam se prilagoditi kulturi i jeziku. Bila je to najveća promjena za mene", zaključila je Ivana.

