Povratnik Viktor izborio nastavak u 'Superstaru': 'Čini mi se da sada više razmišljaš'

Habazin je u svom drugom pojavljivanju na 'Superstaru' odabrao hit Johna Mayera - 'Slow Dancing in na Burning Room'. "Možda je najveća ljepota u tome što znaš pustiti kočnice. Nemam što za dodati, tvoj žar je u tome što te 'boli uho' i što se predaš", poručila mu je Nika. "Upamtio sam te, to ti je veliki plus. Imaš svoj prepoznatljivi stil i to je jako važno. Svaku pjesmu vučeš na taj način. Imaš tu sreću i nesreću da, kome se to sviđa, sve će mu se sviđati. Imaš sreće, meni se to sve sviđa", komentirao je Filip. "Čini mi se da si prošle godine više pjevao iz srca, a sada mi se čini da više razmišljaš. A ne treba", ocijenila je, pak, Severina. Viktor se ipak izborio za nastavak natjecanja - dobio je od žirija tri 'da'.

