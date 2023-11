Pravila kreativnog natječaja pod nazivom 'Gledajte Superstar i osvojite super nagrade'

Ljubav je na selu Klara i Ante se porječkali i otkrili detalje: 'On je Victoriji na prvom susretu rekao: 'Dođi sa mnom u ćošak''

Ljubav je na selu Branko i dalje očaran Smiljom, a ona poručila: 'To što je on zaljubljen u mene, to je njegova stvar'