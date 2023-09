Preko noći su postali svjetske zvijezde! Sve zahvaljujući jednoj emisiji

Ove jeseni na RTL-u počinje glazbeni megaspektakl 'SuperStar' u čijem žiriju su Severina, Tonči Huljić, Filip Miletić i Nika Turković. Oni će pronalaziti nove talente, a show ćete moći gledati i na RTL-ovoj streaming platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji, i to bez reklama.

Tvorac showa 'SuperStar' je Simon Fuller. Britanski i televizijski producent te talent menadžer je stvorio televizijski format 'Idol' iz kojeg je nastalo više od 100 verzija glazbene emisije. Među njima je i 'SuperStar'.

Glazbena emisija 'Idol' stvorila je brojne svjetske zvijezde koji danas imaju milijune obožavatelje. Jedna od njih je Kelly Clarkson čiji su najveći hitovi "Stronger", "Because of You", "Breakaway" i "Since U Been Gone". Pobijedila je u prvoj sezoni 'Američkog Idola' i osvojila je tri glazbene nagrade Grammy, a dobila je i svoju televizijsku emisiju. Njezino bogatstvo procjenjuje se na 100 milijuna dolara.