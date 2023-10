Prekrasna Sara pjeva za Bebeka, zaručena je za poznatog glumca, a za RTL.hr kaže: 'Ne odustajem od glazbe'

"Audicija je prošla napeto. Dobila sam dva da i dva ne. Imala sam tremu jer mi nije bilo prirodno stajati pred četvero ljudi koji me ocjenjuju. Bilo bi mi prirodnije stajati ispred 10.000 ljudi nego četvero, ali nisam imala preveliku tremu", rekla je Sara, koja kaže kako se glazbom bavi već godinama. Ipak, zbog toga što nije prošla u recall, kaže, nije razočarana niti oduševljena.

"Mislim da u drugoj pjesmi jesam prenijela emociju, ali ako je netko nije osjetio, to sve ovisi o ukusima", naglasila je. Na audiciji je pjevala i pjesmu glazbenika Gibonnija 'Ako me nosiš na duši' te kaže kako ju je duboko proživjela.

Za prijavu ju je nagovorila prijateljica iako ona sama nije bila sigurna u to No, u jedno jest sigurna. "Nastavit ću se baviti glazbom jer je ona u meni oduvijek. Ništa me ne može odvojiti od glazbe", zaključila je.

