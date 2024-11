Prelijepa Lorenza ispunila sva Tončijeva očekivanja: 'Tonči će lijepo sanjati!'

Lorenza Puhar otvorila je nastupe u šestoj grupi. "Sretna sam što sam tu, vidjet ćemo što će biti, ako prođem, bit ću najsretnija na svijetu", komentirala je Puhar.

Za recall je izvela 'Nocturno' Olivera Dragojevića, a Severina je nakon njezine izvedbe komentirala kako će nakon njezinog nastupa Tonči lijepo sanjati. Uslijedio je nakon Lorenze i nastup Mirana Belaića.

"Osjećam se rođen spreman, jedva čekam", otkrio je uoči recalla u kojem je izveo 'Ain't Nobody'. Nastup u recallu zabilježila je i Julijana Vincan, koja je izvela istu pjesmu kao i Marija Mučaj. Obje su se odlučile na 'I Have Nothing' Whitney Houston.