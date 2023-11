Reper i organizator vjenčanja iz Sesveta stiže u 'Superstar': 'Tijekom odrastanja sam imao problema s mucanjem'

Odluku da se prijavi na 'Superstar' donio je jer je shvatio da bi to mogla biti dobra prilika za daljnji razvoj njegove glazbene karijere. "Ovo mi je prvo glazbeno natjecanje", dodaje mladić. "Glazbom sam se počeo baviti još od malih nogu... Kada nisam znao kako se izraziti, tad sam počeo slušati rap i uz to ga i pisati", otkriva Vito.

Najveća podrška u glazbenoj karijeri i avanturi zvanoj 'Superstar' su mu djevojka i majka. Odmalena ima podršku obitelji, a trenutno radi u obiteljskom poslu te organizira vjenčanja. Posao je to, kaže, koji je i fizički poprilično naporan. "To je zapravo obiteljski posao, do toga je došlo tako što sam vrlo ambiciozan i što sam odlučio ići obiteljskim vodama. Ono što točno radim su više fizički poslovi, slaganje šatora i svega popratnoga za sve vrste proslava i festivala, a pretežito za vjenčanja. Moj posao je fizički dosta naporan", ističe.