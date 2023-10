S 15 godina je sama preselila u Zagreb zbog glazbe: 'Sve ono što treba, ti imaš'

Lucija Buza ima 20 godina, a s 15 se preselila sama iz Subotice u Zagreb. "Bavim se glazbom otkad znam za sebe i to je jedino što me zanima", predstavila se žiriju.

Lucija je odlučila otpjevati What about us" od Pink i Dođi" od Parnog valjka. "Što se mene, ljudi tiče, ne treba više", komentirao je Filip Miletić Lucijinu izvedbu "What about us". "Ne treba ništa više", složila se Severina.

"Sve ono što treba, ti imaš", rekao je Tonči Huljić. "Super glas, dobro držiš te i visine i jaka si i lijep mi je taj falset. Super izbor pjesme. Bravo", komentirala je Nika Turković.

"Drago mi je da si izabrala tu pjesmu i da si izabrala Pink, dobro ti stoji i sve ti inače jako dobro stoji. Super izgledaš i super pjevaš", rekla je Severina.

Lucija je prošla s četiri "da" u sljedeći krug.

