S bendom svira sve – od Silvane do Nirvane, a oduševio je i najveća glazbena imena regije! Marko stiže u 'Superstar' i ima jasan cilj

U želji da promovira ljubav prema glazbi, Marko se prijavio na 'Superstar'. "Moja želja je oduvijek bila da promoviram ljubav prema glazbi, kako tuđoj, tako i svojoj. Da bi to radio što efektivnije, smatram da trebam imati veću i jaču platformu. Superstar mi se čini kao odlična emisija za promociju i upoznavanje s kvalitetnim ljudima iz glazbenog svijeta", otkrio je mladić. Glazbom se bavi dugi niz godina, imao je brojne nastupe i, kaže, uvijek kada nastupa daje sve od sebe. "S bendom sviram sve, od Silvane do Nirvane, radimo sve vrste proslava i veselja te se trudimo promovirati ono što mi sami stvaramo", otkrio je Stanković.

Iza sebe Marko ima više autorskih pjesama, ali i suradnje s glazbenicima poput Gorana Bregovića i Sergeja Ćetkovića. Suradnje su to, kaže, za pamćenje, baš kao što je to i iskustvo pjevanja na kruzeru. "Bilo je dosta ekipe s naših prostora i nismo se na kruzeru dijelili na Hrvate, Srbe i Slovence, nego smo svi bili naši, bila mi je to jako lijepa i vrijedna lekcija", dodao je Marko.

Velika podrška u bavljenju glazbom su mu i roditelji. "Mišljenje roditelja se drastično promijenilo. U početku su se bojali jer je život glazbenika turbulentan, tako da su me savjetovali da to bude hobi i da nađem 'pravi' posao da budem siguran. Naravno, odrastali su u neka druga vremena i ja ih potpuno razumijem, govorili su to kako bi me zaštitili. Danas su moja najveća podrška i najveći obožavatelji", zaključio je glazbenik koji se zbog svojih roditelja tijekom pandemije koronavirusa iz Leskovca doselio u Ljubljanu. Otad je upravo idilična Ljubljana njegova baza iz koje osvaja svijet glazbe.