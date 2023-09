Savjet zlata vrijedan! Filip Miletić pohvalio Lanu, a majci poručio: 'Nemojte da izgori'

Proslavljeni producent, skladatelj i magistar klavira, Filip Miletić potpisuje brojne hitove današnjice, a upravo će svojim iskustvom i stručnošću doprinijeti u stvaranju novih zvijezda. Već u prvoj epizodi mnoge je kandidate pohvalio, a posebno Lanu Rubelj, koju je prozvao hrvatskom Rosalijom. Ova se mlada djevojka žiriju predstavila s dvije pjesme, a svi su se složili kako ima sve što treba imati jedna zvijezda. Lani je velika podrška majka, koja je prati na svim glazbenim natjecanjima, a Filip je za nju imao jednu poruku.

"Imam jednu malu sugestiju. Ona jest gladna, ali nemojte da izgori u toj gladi. Kćer ima sve što treba, ali...", rekao joj je na što se majka složila.

"Naša nova hrvatska Rosalija", zaključio je potom.

U razgovoru za RTL.hr Filip je istaknuo kako se poneki kandidati boje pokazati emocije, no Lana definitivno nije jedna od tih. No, član žirija 'Superstara' smatra i savjetuje onima koji tek trebaju osvojiti glazbeno nebo da se ne boje emocije. "Ne trebaju se bojati emocije. Mislim da iz potiskivanja emocija dolazi do niza problema. Loše je za umjetnost, za glazbu, kada se emocija bojimo. Glazba je pokazivanje emocija i to je moj savjet natjecateljima u 'Superstaru'. Otvorite čula, zagrlite glazbu i vaš talent, razvijte ga. Život treba biti sadržajan, ne treba uvijek biti lijep - i to je sasvim u redu", zaključio je Miletić.

Ako ste propustili epizodu 'Superstara', pogledajte je na platformi Voyo.

POGLEDAJTE INTERVJU S FILIPOM MILETIĆEM: