Semir osvojio srca gledatelja, a oglasila se i Azelma: 'Nije s ovog planeta'

Semir Draganović oduševio je žiri 'Superstara' izvedbom hita "Zaboravljaš" Željka Joksimovića. Filip Miletić je tijekom nastupa otišao do Semira. "Pravi je", komentirao je. Žiri je bio oduševljen njegovim pjevanjem. "Znaš što? Ja sam ti morao prići da vidim je li ispod Željko. Majstore, da ti kažem nešto. Ovo je najveća tišina koju si dobio od svih kandidata. Znaš što to znači? To je kad pjeva genij. Emotivni genij. Prvi put sam se danas naježio", rekao je Filip.

"Sve ti vjerujem", komentirala je Nika Turković. "Pazi samo da ne pokušavaš previše imitirati. Dakle, malo više sebe. Boja glasa je bariton prekrasan", rekao je Tonči Huljić.