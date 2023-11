Severina ga je na audiciji 'Superstara' iznenadila komentarom: 'Volio bih da ljudi mogu osjetiti to što sam ja'

''Ja sam stvarno zadovoljan audicijom. Nekako dok sam nastupao, jako me ponese pjesma i cijeli taj osjećaj. Mislio sam da sam bio OK, a kad sam se sad poslušao, stvarno sam bio zadovoljan i ponosan. Stvarno se nisam nadao tim riječima! Jako pozitivno i drago mi je da sam dobio tako dobre komentare'', zadovoljno priča Luka koji je objasnio zašto je odabrao baš pjesme snažnih ženskih vokala.

Kad je o glazbenim uzorima riječ, Luka ističe kako postoji mnogo pjevača i umjetnika kojima se divi i koji su imali stvarno veliki utjecaj na njega. Na prvom mjestu ističe Josipu Lisac, uz čije je interpretacije i vokalize odrastao, sjajne vokaliste poput Tereze Kesovije i Vice Vukova, zatim Jadranku Stojaković, Doris Dragović, Darka Rundeka.

Iako nema glazbeno obrazovanje, od malih nogu Luka je shvatio da je glazba njegov put kojem valja težiti: ''Oduvijek sam pomno slušao glazbu. Moje dijeljenje glazbe je na glazbu kao zabavu i glazbu kao umjetnost. Oboje koegzistira i svakoj osobi je potrebno oboje. Ja sam kao dijete dosta rano krenuo slušati glazbu i na taj način, kroz značenje, emociju. Mislim da se iz tog onda izrodilo da sam shvatio da imam sluha, preslušavajući te interpretacije raznih izvođača, došao sam do želje da i ja to jednom budem''.

Kad je riječ o osobinama koje bi po njegovu mišljenju trebao imati novi hrvatski superstar, Luka tvrdi: ''Definitivno ustrajnost i samopouzdanje. Kad dođem nekad u krizu što se tiče samopouzdanja vezanog za svoje pjevanje, razmišljam kako su na ovom svijetu ljudi koji nisu tako jako talentirani uspjeli i, s druge strane, ljudi koji su brutalno jako talentirani nisu uspjeli. Mislim da je najbitnije od svega da imaš neku svoju viziju, ustrajnost i samopouzdanje koje neprestano raste''.

I dok još ne smije otkriti koju je skladbu odabrao za svoj nastup u recallu, Luka otkriva koje bi emocije volio izazvati svojim pjesmama i glasom: ''Stvarno mi je bitno da to bude autentično, ali na način da to baš odražava mene... Volio bih da ljudi mogu osjetiti to što sam ja kroz to pjevanje. U svakom mom nastupu ikad koji mi je bitan, sigurno će biti improvizacije. Da bude spontano i da odražava tko sam ja kao osoba''.

