Severina nije mogla zadržati emocije zbog njihove izvedbe! 'Predivni ste'

Luka Veljković je sa svojom grupom u kojoj su i Ivan Vidović, Anatalia Filimone i Mia Ribić pripremio i koreografiju. "Ja već vidim da će ovo biti najbolji dan mog života", rekla je Nika Turković.

Odlučili su pjevati "Story of My Life" od One Directiona. Severina je gledala njihovu izvedbu sa suzama u očima. "Bravo", rekla im je. Luka je otkrio da su svi zajedno radili koreografiju i da je on čak najmanje sudjelovao.