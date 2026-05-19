Sjećate li se Valentina iz 'Superstara'? Pobijedio je tešku bolest, a sada je novom pjesmom rasplakao mnoge

Valentin Antičević prije nekoliko je godina sudjelovao u 'Superstaru' gdje je mnoge dirnuo svojom teškom pričom. "Kao dijete sam se borio sa zloćudnom bolesti, otad imam problema s govorom malo i osjeti se moja govorna mana. Uspio sam se izboriti, izliječiti iako su me liječnici otpisali", otkrio je Valentin.

Valentin se predstavio pjesmom Halida Bešlića 'Iznad Tešnja zora sviće'. "Hvala ti što si došao i što si skupio snage i hrabrosti da dođeš u ovu emisiju. Ovo je bilo fino otpjevano, vjerujem da si u ustanovi u kojoj radiš jedno od najdražih lica svojih pacijenata i doktora. I meni si jedno od dragih lica koje sam vidjela danas", otkrila je Severina. "Pjevački je na mjestima bilo klimavo i mislim da to znaš. Glazba mora biti zabavna i zabaviti nas, ti si to pokazao. Hvala ti na tome", zaključila je Nika.