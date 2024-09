Sjećate se Davida iz 'Superstara'? Osvaja glazbenu scenu: 'Show je bio trenutak za novi početak'

Glazbenik i iznimni vokalista David Amaro , kojeg je Hrvatska imala priliku upoznati u showu 'Superstar' na RTL-u, u posljednjih je nekoliko godina svoje karijere isprobao nekoliko različitih žanrova, no čini se da je sada zaista pronašao svoj pravi glazbeni identitet. Kako sam kaže, njegova najnovija pjesma 'Možda nam i Bog' zavidi predstavlja ga upravo onakvim kakav jest. A budući da je kod umjetnika iskrenost najviše cijenjena, to su primijetili i njegovi najveći obožavatelji, koji su pjesmu 'Možda nam i Bog zavidi' prvi put u cjelosti čuli na njegovim intimnim, akustičnim koncertima koje je održavao ovog ljeta. Sudeći po reakcijama na društvenim mrežama, obožavatelji su najviše željeli slušati pjesmu i kod kuće. I sada je, uz videospot, došlo vrijeme da pjesma ugleda svjetlo dana.

Pjesma, koju je David sam napisao, prvotno je bila namijenjena drugom izvođaču ili izvođačici, a ne njemu. Napisana je u samo nekoliko dana i, kako kaže, prva ju je čula njegova mama Goca, koju s radošću spominje u svakoj prilici svoje karijere. " To je pjesma koju nisam imao namjeru izdati ja, već sam je pisao kao jednu pjesmu koja je prikladna za nekog drugog hrvatskog izvođača ili izvođačicu. Napisana je u nekoliko dana. Strofe, bridge, nastale su u samo nekoliko minuta. A onda se sljedeći dan rodio i refren. Ironično je što je u mojoj glavi bila napisana za nekog drugog, ali glavni razlog je naravno jedna od mojih priča. Prva ju je čula moja mama Goca. Pjesmu sam pisao na klaviru, u svojoj dječjoj sobici. Mama je sjedila na balkonu i slušala, ušla je u sobu i pitala: 'Pa koja je to pjesma, sine? Prelijepa! Tko to pjeva?'. Nije vjerovala da je to pjesma koju sam napisao ja!"

Ljubav. Osjećaj koji nas u životu vodi na svakom koraku. I, naravno, pjesma 'Možda nam bog zavidi' govori upravo o tome . "Pjesma je za sve one koji su sretno nesretni, odnosno nesretno sretni u ljubavi. Za sve one koji su pronašli svoju srodnu dušu, ali im neka viša sila ne da da zajedno uživaju unatoč velikoj ljubavi", kaže David o baladi koja je na akustičnim koncertima osvojila srca njegovih obožavatelja i koja će sada bez sumnje pronaći put do srca šire publike u Sloveniji.

Akustični koncerti su mu dali krila: Upravo ta pjesma postala je naša himna

David je pjesmu prvi put predstavio upravo na dan kada je pjesma još nastajala. Ohrabrio se i isječak predstavio na svojim društvenim mrežama: "Želio sam čuti kako se ljudima sviđa to što sam počeo pisati... Vidio sam da je reakcija nevjerojatna. I zato sam se na kraju odlučio da je otpjevam ja, a ne netko drugi. Na koncertima je to pjesma koja je postala naša himna i ima izuzetnu priču, jer nisam očekivao da će pjesma, koja još nije bila objavljena, a koju su ljudi čuli samo na mojim Instagram pričama, na koncertima biti pjevana od početka do kraja. To je bio i veliki pokazatelj da je jednostavno moram izdati. Iskreno, stvarno sumnjam da bih je izdao da publika to nije toliko željela."

Mali intimni koncerti za njega znače novi početak. Svoju glazbenu priču kao David Amaro započeo je prije otprilike četiri godine, tijekom pandemije. U tom mu se vremenu dogodilo puno toga, između ostalog postao je malo prepoznatljivi u Sloveniji, iako to nije bio njegov cilj, no bio je svjestan da je to dio posla u kojem je i u kojem ne želi samo stvarati, već i uspjeti. Zatim je 2023. godine nastupio u hrvatskom showu Superstar, gdje je svoj talent pokazao velikom Tončiju Huljiću i Severini, a nova vrata počela su se otvarati. "Nakon emisije 'Superstar' u Hrvatskoj, osjetio sam da je vrijeme za konkretnu promjenu. Tamo su me ljudi prihvatili i prepoznali kao glazbenika, pjevača i svojim nevjerojatnim reakcijama dali su mi ogromnu potvrdu. Sa Severinom i Tončijem Huljićem na čelu, naravno. Bio je to, dakle, trenutak za novi početak. Poželio sam stvoriti večer fokusiranu na lijepe melodije, priče tih melodija, kako mojih, tako i onih već jako poznatih... Također sam se želio približiti 'svojim' ljudima, svojoj publici. Zato sam stvorio svoj vlastiti stage i večer samo za nas. Na koncertu se predstavljam kao autor, pjevač, glazbenik, a oni meni kao ljudi sa svojim pričama. Glazba zbližava, i ta večer je zaista nešto čarobno. A ne samo zbog mene. Već zbog svake osobe koja je tamo, sluša i svojom energijom pomaže stvoriti tu magiju. Na takvim malim koncertima to se posebno osjeti."

Glazbeni žanrovi i okviri? 'Dopuštam si umjetničku slobodu'

David je u svojoj karijeri isprobao razne glazbene žanrove i tako se svidio različitim skupinama slušatelja. Kako kaže, nikada se glazbeno nije ograničavao i uvijek si je dopuštao imati svoju umjetničku slobodu. Prije razdoblja koje je nastupilo uglavnom ovo ljeto, kada je pronašao svoj novi glazbeni identitet, smetalo ga je ponajprije to što je u pjesmama bilo previše produkcije, da bi pjesme uživo mogle zvučati jednako kao i one koje dolaze u narednim mjesecima. "Smetalo me što pjesme koje sam pisao u prošlosti uživo nije moguće izvesti i otpjevati isto kao na snimci, jer je tamo u prvom planu produkcija. Zato dosta izvođača modernog zvuka na koncertima pjeva napola playback, napola uživo, kako bi to zvučalo približno isto kao na snimci. Jednostavno, u takvom slučaju nisam uživao na pozornici, jer je sve u prvom planu osim tvoje interpretacije. Ipak, životne, ljubavne priče koje se isprepliću kroz lijepe melodije bile su dosljedne u mom stvaranju.