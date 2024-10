Sjećate se Nikole? Bio je u Zvjezdicama, a sad se istaknuo u 'Superstaru': 'Najviše volim narodnu glazbu'

Severinin komentar me zaista dirnuo. Komentar je sam po sebi predivan i vjerujem da je to ono što svaki mladi pjevač na početku svoje karijere priželjkuje čuti, međutim, kad na to sve dodamo da je taj komentar izrekla Severina, onda taj komentar dobiva na vrijednosti sigurno nekih 300 posto. Od srca sam joj zahvalan!

Što te najviše motivira za sve tvoje aktivnosti?

Tip sam osobe koji ne radi ono što ne voli, osim ako mi to dugoročno neće donijeti neko dobro. Stoga, sve što radim u životu - volim pa me ni ne treba puno motivirati. Naravno, nekad imam neke zadatke koje moram odraditi do nekog roka, a meni se baš tad to ne da raditi pa se onda motiviram postavljanjem pitanja "kako ćeš se osjećati kad završiš to?", a ako ni to pitanje ne pomogne, samog sebe dobro izvrijeđam da sam lijenčina ili pitam nekog od najboljih prijatelja da me izvrijeđa u istom stilu.

Kako i kada si shvatio da znaš jodlati?

Sjećam se da sam kao dijete 2017. godine pratio Euroviziju i da su predstavnici Rumunjske jodlali. Tad mi je to kao djetetu bilo nepoznato, tada sam prvi put čuo za jodlanje, a zatim sam iz neke znatiželje pokušao jodlati i eto, sad sam tu gdje jesam! Mislim da je to zapravo odgovor na pitanje, želim li se baviti isključivo jednim glazbenim žanrom i jednim stilom pjevanja.

