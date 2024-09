Sjećate se njih? Drugu priliku za glazbenu sreću traži i Vivien iz 'Ljubav je na selu': 'Možda i meni Tonči napiše pjesmu'

Riječanka Elizabeth Zacero jedna je od onih koji od svojih snova ne odustaju! Nakon što je u prvoj sezoni dogurala do pretposljednje faze natjecanja, ovoga puta odlučna je da u 'Superstaru' dođe do kraja. "Odlučila sam se prijaviti ponovno zato što vjerujem da neke stvari ne možemo uspjeti otprve i to je normalno. Važno je ići dalje i nikad ne odustati, pogotovo ako to vodi prema ostvarenju snova", objašnjava Elizabeth odluku da se vrati u 'Superstar'. Svoju najveću boljku - tremu zbog nastupanja pred publikom, odlučila je liječiti tijekom proteklih godinu dana. "Više sam se spremila kada je u pitanju pobjeđivanje sebe i treme na pozornici", zaključila je Elizabeth.