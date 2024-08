Sjećate se ovog talentiranog mladića? Predstavljao je Hrvatsku na Euroviziji mladih glazbenika, a sada stiže u 'Superstar'

Divna sjećanja na sudjelovanje na Euroviziji mladih glazbenika Marko Martinović ima i danas - iako je malo nedostajalo da nikad ne ode na natjecanje u Köln. "U sklopu izbora predstavnika za Euroviziju se biralo sedam kandidata od svih prijavljenih iz Hrvatske. Nakon audicije, ja sam bio odabran u tih sedam ljudi. Iskustvo je bilo svakako neočekivano jer sam bio najmlađi prijavljeni, imao sam 14 godina, a čak sam skoro bio i diskvalificiran prije samog natjecanja zbog premalog broja godina, da bih na kraju bio izabran za predstavnika Hrvatske", prisjeća se tih dana Marko.

Već tada, sa 14 godina, student iz Novske ostvario je veliki dio svojih glazbenih snova. No, bio je to tek početak. "Predstavljanje Hrvatske na Euroviziji mladih glazbenika mi je jedno od najvećih iskustava u životu i rado bih to ponovio. Sam nastup pred milijunskom publikom je bio ostvarenje snova", kaže Martinović. Pred njim je sada i predstavljanje brojnim gledateljima RTL-ovog glazbenog spektakla 'Superstar'.