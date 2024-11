Splitsko čudo od djeteta! Monika nastupa od vrtića, a njezin talent zamijetio je i Dedić: 'Mogu se zamisliti kao pobjednica Superstara'

Roditelji su me potom doveli u udrugu profesorice Teane, gdje je ona uskoro otkrila da sam jako muzikalna i da imam sluha. Mojoj sreći nije bilo kraja", priča Monika. Ova odlična učenica drugog razreda gimnazije s nastupima je krenula sa svega sedam godina. "Bio je to božićni nastup koji ću pamtiti zauvijek. "U devetoj godini pokazujem interes za festivalima i molim mamu da me prijavi. S mentoricom otad pripremam pjesme, a s mamom odlazim na festivale. S deset godina osvojila sam festival 'Dok teče Lašva', a nastupala sam i s Matijom Dedićem", otkriva Jukić.

Glazba je Moniki, kaže, pokretač. "Oblikovala je moj život i pretvorila me u osobu kakva sam danas. Glazba me naučila da onoliko koliko daješ - toliko i vrijediš. Vodila me uvijek ispravnim putem i naučila me da vjerujem u sebe. Ja sam glazbu živjela i živim i uvijek sam je stavljala ispred svega. Odrekla sam se puno zabava, rođendana, izleta, ekskurzije, kina i mnogo toga jer mi je nastupati i pjevati uvijek bilo draže. I da se ponovno rodim isto bi učinila. Moja ljubav prema muzici me dovela do ovdje gdje sam sada i jako sam sretna zbog toga".