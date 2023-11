Stefany iza sebe ima suradnju s Matijom Cvekom, a 'Superstar' smatra glazbenim početkom: 'Presretna sam'

Mlada glazbenica Stefany Žužić oduševila je gledatelje i žiri 'Superstara' kada je na audiciji otpjevala 'Talking to the Moon' Brune Marsa. Glazba je, kaže 26-godišnja Stefany, oduvijek dio njezinog života.

"Ne mogu zamisliti život bez glazbe, toliko da sad kad sam završila školovanje i imala 'siguran kruh' u rukama, odlučila sam se potpuno posvetiti glazbi i dati maksimum od sebe u to. Počela sam pjevati s tri godine u gradskom zboru na Krku i od tad pjevam stalno. Završila sam osnovnu i srednju glazbenu školu, sudjelovala na puno priredbi, školskih, gradskih, jednom showu prije ovoga, ali uvijek je to bila ljubav i hobi. Danas želim da mi glazba bude ljubav i posao koji ću s guštom raditi i živjeti. Superstar i sve što se ovih dana oko 'Superstara' događa smatram svojim profesionalnim glazbenim početkom, osjećala sam da je to točno ono sto mi treba i presretna sam zbog toga", priča Stefany.