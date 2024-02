Stefany je velika pobjeda što se borila za odlazak na Eurosong! 'Ja sam presretna, prezadovoljna i jako uzbuđena'

"Ja sam presretna, prezadovoljna i jako uzbuđena jer stvarno sam jako zahvalna što sam uopće imala priliku sudjelovati u natjecanju. Kao pjevačici, koja je nova na sceni, meni je veliki uspjeh to što sam uopće došla u finale, stoga sam zaista jako sretna i zahvalna prije svega svom timu koji je do kraja vjerovao u mene i koji i dalje vjeruje", ispričala je Stefany.

Bivša kandidatkinja 'Superstara' Stefany Žužić došla je do finala hrvatskog izbora pjesme za Euroviziju s pjesmom 'Sretnih dana dat' će Bog', a otkrila je kako se osjeća sada kad je sve završilo.

Otkrila je svoje mišljenje o rezultatima glazbenog natjecanja. "Svi smo nekako znali i predviđali da će Baby Lasagna pobijediti. Stvarno, svaka mu čast, bio je predivan i njegov nastup je bio dostojan pobjede i želim mu svu sreću na Eurosongu. Meni kao novoj pjevačici na sceni bio je velik pritisak uopće ući u finale, stoga sam zato jako sretna i zadovoljna što sam to uspjela postići. To je moja pobjeda. Već sam i ranije u raznim intervjuima rekla da će moja pobjeda biti onog momenta kada siđem s pozonice i kažem da ne bih ništa mijenjala. To se stvarno i dogodilo. Danas sam bila skroz opuštena i moj nastup je bio zaista dobar", rekla je Stefany.

Show 'Superstar' gledajte na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO IZ 'HELL'S KITCHEN HRVATSKA':