Što bi naši finalisti napravili s 50.000 eura? 'Crkvi bih kupio klavir, to sam obećao župniku'

Četvero najboljih otkriva na što bi potrošili nagradu od 50 000 eura i misle li za sebe da će pobijediti. Svi imaju odlične glasove, svi imaju i obožavatelje. Svatko od njih ima sve što je potrebno za uspjeh glazbene zvijezde. No, samo će jedan ili jedna to i postati. Ako se pita Dinu Miklaužića, to bi mogao biti on. Najvećom konkurencijom smatra Hanu Ivković.

"Nekakav gut filing imam iskreno da ćemo ja i Hana biti u finalu, onom superfinalu, ali ne znam stvarno tko može pobijediti, a na kraju krajeva, može svatko", rekao je Dino.

Petar Šegedin, također, ima osjećaj da bi upravo on mogao biti prvi hrvatski Superstar. O pobjedi razmišlja i Toni Peruško. Jedina žena među njima, Hana Ivković, ne misli da je ona ta koja će pobijediti.