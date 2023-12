Superfinaliste 'Superstara' Hanu i Dina dočekali i u njihovim školama: Oboje u šoku!

Sada kada su se vratili u svoja rodna mjesta, Hana u Sinj, a Dino u Hum na Sutli, postali su svjesni što su sve postigli. Njihovi sugrađani pobrinuli su se za to da to ostane i zabilježeno. Hanu je dočekao doslovce cijeli grad, a doček je imala i u srednjoj školi. Baš kao i Dino. Hanu su u školi dočekale prijateljice s tortom i cvijećem, a Dinu je na na hodniku aplaudirala cijela škola.

"Pao je taj kamen sa srca nakon što sam otpjevala pjesmu 'I'll never love again'. To mi je cijeli show bila želja. Prošli live sam pjevala Lady Gagu i bilo bi glupo da sam ponovno to u finalu pa su mi rekli da ću moći samo ako prođem u superfinale. U glavi mi je bilo samo da prođem zbog te pjesme. I uspjela sam", zaključila je.

