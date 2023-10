Sve ima za blistavu karijeru! Sama naučila svirati gitaru: 'Toliko prelijepo pjevaš'

27-godišnja Andrea Jelonjić iza sebe ima glazbenog iskustva i pjeva na gažama, a radi u marketingu. Prije tri godina je krenula svirati sama gitaru dok je bila pandemija koronavirusa. U međuvremenu je upoznala gitarista s kojim nastupa na svadbama i raznim događanjima.

Odlučila je izvesti "You Know I'm No Good" od Amy Winehouse. "Bravo, ljepotice. Toliko si prelijepa, toliko prelijepo pjevaš. Toliko imaš ovaj puknuti vokal u koji sam se zaljubila odmah. Ja bih isto tako", komentirala je Severina.

"Ti si gotov paket. Ti si izgled, ponašanje, micanje, gibanje, pjevanje. Ti se možeš ozbiljno baviti ovim poslom", rekao je Tonči Huljić.

"Imaš par skupih momenata, ali mi je malo od početka do kraja jednolično. Malo", komentirao je Filip Miletić.

Andrea je prošla dalje s četiri glasa 'da'.

