Sve je spremno za prvu emisiju 'Superstara' uživo! Gledatelje očekuje spektakl, a dvoje natjecatelja napušta show

''Ovaj prvi live će biti ono što sam dosad već možda pokazao, a to je ta neka interpretacija i vokal, samo da ljude podsjetim na neku svoju bit i moj fokus koji je uvijek bio vokal. A onda dalje, naravno ako prođem, postoje i drukčiji nastupi gdje bih se volio pokazati u nekom drugom svjetlu'', ističe David Amaro.

''Imam očekivanja da stignem do finala i da pobijedim, iako to zvuči nekima nemoguće, uvijek kažem: 'Tko će vjerovati u tebe ako nećeš ti sam?'. Neću previše pričati o onome što pripremam za večeras, no reći ću da me dosad niste vidjeli u ovakvom izdanju'', ističe simpatični Luka Veljković.

''Studio je predivan, jedva čekam nastupati na pozornici i vidjeti kako će to sve zajedno izgledati!'', uzbuđeno kaže i Anatalia Filimone Kević Zandamela.

Na stageu će ih čekati voditeljica Antonija Blaće, kojoj su upravo ovakvi spektakli uživo najveći gušt, i koja će, u svom stilu, donositi dobru zabavu, britkost i smijeh, bodriti one najbolje na njihovom glazbenom putu i zajedno s njima slaviti svaki novi uspjeh, ali i biti rame za plakanje.

''Jako su mi slatki, različiti. Jedva čekam vidjeti što su nam pripremili! Najvažnije od svega je da uživaju u svemu tome što im se događa!'' poručuje kandidatima.

No osim u Tonki, gromoglasnu podršku kandidati će imati i u publici jer bodriti ih dolaze njihovi najvatreniji navijači – obitelj i prijatelji.

''Uvijek imam tremu, ali u nekim normalnim okvirima... Nadam se da ću večeras biti dovoljno smirena. Čula sam da mi navijači spremaju veliko iznenađenje. Sretna sam zbog njih, kao i zbog svih onih koje će dotaknuti moje pjevanje, koji će uz moju izvedbu proživjeti emocije koje samo glazba može dati'', kaže Lana Mandarić.

''To je san koji sanjaš čitav život, da staneš na ovakvu pozornicu'', zaključuje i Vanessa Kralj.

