Talentirani Marko obožava Severinu, surađivao je s Bregovićem, a sa Sergejem Ćetkovićem ima zanimljivu anegdotu

Ima niz napisanih pjesama, ali i suradnji s glazbenicima kao što su Goran Bregović i Sergej Ćetković. "Fenomenalni su to umjetnici koje sam imao čast upoznati. Bregoviću sam s bendom bio predgrupa kao tinejdžer i tada nam je dao priliku da nastupamo pred ogromnom publikom. A uz Sergeja Ćetkovića me veže jako smiješna priča. Surađivali smo s njim na snimanju jedne serije. Mi smo pripremali binu i nosili ozvučenje, svirali par sati prije nego što je došla na red scena s njim. Kad je on došao, ja sam već pošteno bio iscrpljen. Redatelj je to primijetio i rekao mi: 'Gitaristu, je l'' može to malo življe?'. Ja, naravno, u želji da se što bolje pokažem, dao sve od sebe, ali umor i znoj su učinili svoje pa sam se uspio ukočiti na jednoj od najromantičnijih pjesama - 'Pogledi u tami'. Bend je to primijetio pa su uslijedile brojne šale na moj račun, ali sam ponosan što sam to uspio dovršiti", prisjeća se Stanković.