This girl is on fire! Mia za RTL.hr: 'Dala sam im emocije na izvol'te'

Bilo je stvarno super, ekipa je bila top, bila sam stvarno opuštena. Možda sam zeznula nekoliko stvarčica na koje su mi zažmirili, rekla je Mia Ribić. Ova 18-godišna djevojka iz Velike Kladuše već je sada peterostruka prvakinja Hrvatske u motorcrossu, i to u muškoj konkurenciji, iza nje su odvožene utrke svjetskog i europskog prvenstva, a sve je počelo u ranom djetinjstvu, zahvaljujući ocu, bivšem vozaču. No, u ovom je showu je do izražaja došao još jedan talent, a to je - glas!

"Dala sam im emocije na izvolite. Cijeli život pjevam, no nikada nisam imala hrabrosti ni prevelike želje da se prijavim. S vremenom sam shvatila da sam dobra i odlučila sam se prijaviti. Za iduću audiciju rekla bih si da se opustim još više, pokažem što jesam i možda da izbor pjesme bude neki koji će opisati mene, moje emocije i sve ostalo. Zabavila sam se i mislim da je to glavni cilj", rekla je.

Cijeli intervju pogledajte na RTL.hr.

Propuštene epizode showa 'Superstar' pogledajte na platformi Voyo.