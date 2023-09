Tonči ostao iznenađen Dorom, a Severina tražila samo jedno: 'Mislim, po njima si već prošla'

Dora je objasnila da je odabrala pjesmu za nastup zbog tate, a obitelj je došla s njom kako bi joj pružila podršku.

"Mene baš briga kako ćeš ušetati jer ja bih hodala tako kao ti, ali ovo što si ti napravila je ono što mene zanima. Doslovno sam se naježila. Super izbor pjesme i htjela sam ti pohvaliti i to kako si se obukla. Zapravo u skladu s time što jesi", komentirala je Nika Dorinu izvedbu u kojoj možete uživati na platformi Voyo.

"Ti znaš kako se zove pjevač i on je imao tu ekspresiju na van. Ti si to drugačije otpjevala, ali sasvim uvjerljivo i sasvim dobro. Ti si donijela pjesmu na potpuno drugačiji način i to je baš za respekt, bez obzira kako ulaziš, kako izlaziš", rekla je Severina.

"Bravo, sugestivno pjevanje, identitet je prisutan. Veoma zadovoljan", istaknuo je Filip.