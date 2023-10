Tonči 'zvao' policiju usred audicije, a Severinu dirnula 17-godišnjakinja: 'Ne mogu sakriti suze, sretna sam što sam u ovom showu'

''Tebi je jasno da je ovo bilo kao da je malo dijete od tri godine išlo pjevati, a ne netko tko je završio glazbenu školu. Vidi ovako, dala si mi alibi za DA. Ti imaš ono nešto u sebi'', rekao je Tonči i objasnio kako je upravo ta samouvjerenost kod njega ovaj put presudila, jer to je falilo mnogim drugima koji su možda pjevali bolje.

''Ja ti dajem DA pa gdje god to završilo'', zaključila je Nika, a složila se i Severina.

''Koji ti stav imaš. Promašila si takmičenje, tebi treba stand up, ti si nemogući talenat'', komentirao je Filip, no ipak je rekao NE.

''Tvoj karakter, nonšalantnost, a zapravo šarmantnost – to ti je sve veliki plus'', nagradila ga je pohvalama Nika.

''Želim se baviti muzikom i vjerujem da je to moj put'', poručila je prije ulaska u studio, ''Odlučila sam iskoristiti priliku, zašto ne probati!''

Tonči je prepoznao razumijevanje pjesme i dobru ekspresiju, no kazao je kako još puno mora raditi na svom glasu.

''Mislim da to nije baš pjesma za tebe'', zaključila je Severina i dala joj NE, baš kao i Nika i Filip. Tonči joj je dao DA, samo kao poticaj da ne odustaje od glazbe.

Davor Knežević (32) iz Subotice istaknuo je kako mu je trema najgori neprijatelj, no ipak je odlučio pokazati sve što zna. Žiri je oduševio izborom prve pjesme koju je najavio – 'Sex on fire' grupe Kings of Leon.